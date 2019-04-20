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Происшествия 20.04.2019 13:42

Число погибших при пожарах в Азербайджане в I квартале уменьшилось на треть

В Азербайджане в январе-марте 2019 года в результате пожаров погибло 29 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

«Это на 33% или на 14 человек меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года», - отметили в МЧС.

Число пострадавших при пожарах за первые три месяца текущего года составило 49 человек (рост на 58% или 18 человек по сравнению с первым кварталом 2018 года).

За отчетный период на места возгораний было совершено 1,965 тыс. оперативных выездов сотрудников пожарной службы МЧС.

560 выездов было совершено с целью тушения пожаров в многоквартирных жилых зданиях и частных домах, 785 – с целью тушения огня на открытых территориях, 70 – для тушения транспортных средств, 550 выездов – в иных местах.

При пожарах в многоквартирных жилых зданиях погибли 25 человек (37 пострадали), два человека погибли при возгорании в транспортных средствах, два человек погибли и 12 пострадали при пожарах, произошедших в иных местах.

Во время пожаров спасены 33 и эвакуированы 478 человек.

Р.Бабаев

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Тэги: ПОЖАРЫ, ЖЕРТВЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]