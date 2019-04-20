Парижская полиция задержала 70 человек на акциях, организованных утром в субботу "желтыми жилетами", сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на полицию.
Протесты начались чуть менее часа назад. По данным телеканала, первые участники протестных акций начали собираться в парижском квартале Берси перед спортивно-концертных комплексом "Аккорхотелс Арена".
Несколько станций парижского метрополитена не работают с утра в связи с протестами "желтых жилетов", сообщает газета "Фигаро".
Станции были закрыты в 8:00 по парижскому времени (9:00 мск) по запросу полиции Парижа.
Так, не работает станция "Этуаль" на линии 2 парижского метрополитена, станция "Пале-Руаяль - Мюзе-дю-Лувр" на линии 7, "Пирамид" на линии 14, станция "Мадлен" на линии 7 и станция "Опера" на линиях 7 и 3. Все эти станции расположены в центральной части Парижа.
В результате нарушено движение поездов на линии 1 между станциями "Шатле" и "Ла-Дефанс", на линии 6 между станциями "Этуаль" и "Трокадеро", на линии 8 между "Ламотт-Пике - Гренель" и "Ришелье-Друо", на линии 12 между "Севр-Бабилон" и "Сен-Лазар", а также на линии 13 между станциями "Дюрок" и "Сен-Лазар".
Порядок в субботу в городах Франции обеспечивают более 60 тыс. полицейских и жандармов.
Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер в пятницу заявил, что он ожидает беспорядков во время субботних акций протеста "желтых жилетов".
"Зачинщики беспорядков снова будут завтра: в Тулузе, Монпелье, Бордо и в Париже", - заявил К.Кастанер.
По его словам, цель хулиганов - "повторить 16 марта", когда акция "желтых жилетов" переросла в погромы и поджоги, а также - в ожесточенные стычки протестующих с полицией.
Ожидается, что наиболее массовые акции протестов пройдут в Париже. Однако местные власти уже объявили о ряде ограничительных мер. Так, например, запрещено проводить демонстрации в районе Елисейских полей, а также близ собора Парижской Богоматери, который ранее на этой неделе сильно пострадал из-за пожара. В префектуре французской столицы отметили, что такие меры введены "из соображений безопасности".
Французы в желтых жилетах выходят на улицы разных городов страны уже в 23-й раз, с середины ноября прошлого года они не пропустили ни одной субботы.
Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.
На фоне продолжающихся протестов власти страны пошли на уступки. Э.Макрон объявил о введении ряда социально-экономических мер для поддержки населения.
"Желтые жилеты" продолжают проводить акции протеста по субботам. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.
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