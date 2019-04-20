В Сирии в результате нападения боевиков ИГ погибли 35 бойцов проправительственных сил - СМИ

Минимум 35 сирийских военнослужащих и бойцов проправительственных сил погибли за последние двое суток в результате нападений боевиков ИГИЛ, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на близких к сирийской оппозиции очевидцев.
Так, в результате нападения на проправительственные силы в пустынном районе к северу от Пальмиры (провинция Хомс), погибли 27 человек, сообщает ЭФЭ. Также в ходе отражения атаки были уничтожены шестеро террористов.
Кроме того, по данным агентства, в пустынной части сирийской провинции Дейр-эз-Зор террористы убили еще восемь бойцов проправительственных сил.
Эти нападения стали самыми смертоносными с того момента, как США и их союзники объявили о победе над ИГ, отмечает агентство.
22 марта 2019 года власти США сообщили, что территориальная структура группировки ИГ - так называемый "халифат" - полностью разгромлена в Сирии.
В то же время, отмечает ЭФЭ, террористы все еще скрываются на территории пустыни в Сирии, простирающейся на 4 тыс. квадратных километра в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.
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