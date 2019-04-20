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Дальнее зарубежье 20.04.2019 17:42

В Сирии в результате нападения боевиков ИГ погибли 35 бойцов проправительственных сил - СМИ

Минимум 35 сирийских военнослужащих и бойцов проправительственных сил погибли за последние двое суток в результате нападений боевиков ИГИЛ, сообщает агентство ЭФЭ со ссылкой на близких к сирийской оппозиции очевидцев.

Так, в результате нападения на проправительственные силы в пустынном районе к северу от Пальмиры (провинция Хомс), погибли 27 человек, сообщает ЭФЭ. Также в ходе отражения атаки были уничтожены шестеро террористов.

Кроме того, по данным агентства, в пустынной части сирийской провинции Дейр-эз-Зор террористы убили еще восемь бойцов проправительственных сил.

Эти нападения стали самыми смертоносными с того момента, как США и их союзники объявили о победе над ИГ, отмечает агентство.

22 марта 2019 года власти США сообщили, что территориальная структура группировки ИГ - так называемый "халифат" - полностью разгромлена в Сирии.

В то же время, отмечает ЭФЭ, террористы все еще скрываются на территории пустыни в Сирии, простирающейся на 4 тыс. квадратных километра в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, НАПАДЕНИЕ, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]