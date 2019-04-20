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Происшествия 20.04.2019 14:03

В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера за 3 месяца погибли 46 человек - МЧС

Жертвами произошедших в январе-марте 2019 года в Азербайджане взрывов и происшествий природного и техногенного характера стали 46 человек, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По данным МЧС, за рассматриваемый период в Азербайджане произошло 2,04 тыс. происшествий природного и техногенного характера, что на 37% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

В результате этих происшествий погибли 38 человек (год назад – 46), еще 76 получили ранения (год назад - 48). Сотрудникам МЧС удалось спасти 35 человек и эвакуировать 611 человек при происшествиях природного и техногенного характера.

За отчетный период на территории республики произошло 23 взрыва, что на 10% больше, чем в январе-марте 2018 года. Жертвами взрывов стали восемь человек, еще 27 - пострадали.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЗРЫВЫ, ЖЕРТВЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]