США надеются на продолжение мирных переговоров по армяно-азербайджанскому конфликту – посол

Вашингтон надеется на продолжение мирного переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.
«Мы с нетерпением ждем продолжения диалога по Нагорному Карабаху», - сказал дипломат в беседе с журналистами, комментируя ожидаемую в США встречу глав МИД Азербайджана и Армении.
По его словам, точная дата очередного раунда переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта пока неизвестна.
«Мы приветствуем состоявшуюся в Москве встречу министров иностранных дел и выражаем удовлетворение прозвучавшими по ее итогам заявлениями», - отметил Э.Литценбергер.
Посол подчеркнул, что целью сопредседателей Минской группы ОБСЕ является содействию диалога между сторонами конфликта с целью урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.
«Конфликт должен быть урегулирован на основе принципов неприменения силы, соблюдения территориальной целостности и права народов на самоопределение», - сказал Э.Литценбергер.
Р.Бабаев
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