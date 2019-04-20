США надеются на продолжение мирных переговоров по армяно-азербайджанскому конфликту – посол

Вашингтон надеется на продолжение мирного переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

«Мы с нетерпением ждем продолжения диалога по Нагорному Карабаху», - сказал дипломат в беседе с журналистами, комментируя ожидаемую в США встречу глав МИД Азербайджана и Армении.

По его словам, точная дата очередного раунда переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского конфликта пока неизвестна.

«Мы приветствуем состоявшуюся в Москве встречу министров иностранных дел и выражаем удовлетворение прозвучавшими по ее итогам заявлениями», - отметил Э.Литценбергер.

Посол подчеркнул, что целью сопредседателей Минской группы ОБСЕ является содействию диалога между сторонами конфликта с целью урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.

«Конфликт должен быть урегулирован на основе принципов неприменения силы, соблюдения территориальной целостности и права народов на самоопределение», - сказал Э.Литценбергер.

Р.Бабаев