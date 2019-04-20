Волкер высказался за восстановление целостности Украины

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что Америка в долгосрочном плане будет поддерживать Украину в ее стремлении восстановить свою территориальную целостность.

"В преддверии воскресных выборов я хотел бы повторить, что США здесь надолго, и мы здесь для того, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая считает, что ее границы и территории, включая Крым, полностью восстановлены", - написал К.Волкер в своем твиттере.