Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9105 RUR   0.0266 GBR   2.2102 TRY   0.2917

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.00 0.24 Brent 71.97 0.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 20.04.2019 18:05

Волкер высказался за восстановление целостности Украины

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отметил, что Америка в долгосрочном плане будет поддерживать Украину в ее стремлении восстановить свою территориальную целостность.

"В преддверии воскресных выборов я хотел бы повторить, что США здесь надолго, и мы здесь для того, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая считает, что ее границы и территории, включая Крым, полностью восстановлены", - написал К.Волкер в своем твиттере.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, УКРАИНА, ЦЕЛОСТНОСТЬ


Похожие новости


Генпрокурор Украины отказался принять от посла США список лиц, от преследования которых следует воздержаться - интервью The Hill Волкер надеется на скорое завершение военного положения на Украине Помпео призвал главу новой церкви Украины уважать религиозный выбор граждан США и Европа могут усилить санкции против РФ из-за захвата украинских моряков - Волкер Пентагон набирает переводчиков со знанием украинского языка для помощи американским военным на Украине США настаивают на возвращении Россией украинских судов - американский госдепартамент

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]