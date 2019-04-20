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Происшествия 20.04.2019 14:31

Среди жертв автокатастрофы в Казахстане - семь казахстанцев и три гражданина Узбекистана - МВД

Семь граждан Казахстана и три гражданина Узбекистана погибли в автокатастрофе с автобусом в Жамбылской области, гражданство еще одного погибшего выясняется, сообщила в субботу пресс-служба МВД Казахстана.

"Среди 11 погибших в дорожно-транспортном происшествии семь граждан Казахстана и три - Узбекистана, гражданство одного пока не установлено", - говорится в сообщении пресс-службы.

"В числе пострадавших, доставленных в больницы - казахстанцы, граждане Узбекистана и Таджикистана", - сообщили в ведомстве.

В субботу около 5:00 утра по местному времени (2:00 мск) в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана на 181 км автодороги Алматы-Ташкент опрокинулся пассажирский автобус, объезжавший столкнувшиеся ранее легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП 11 человек погибли и 29 госпитализированы. По данному факту проводится расследование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАЗАХСТАН, ДТП, ЖЕРТВЫ, ГРАЖДАНСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]