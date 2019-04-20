Среди жертв автокатастрофы в Казахстане - семь казахстанцев и три гражданина Узбекистана - МВД

Семь граждан Казахстана и три гражданина Узбекистана погибли в автокатастрофе с автобусом в Жамбылской области, гражданство еще одного погибшего выясняется, сообщила в субботу пресс-служба МВД Казахстана.
"Среди 11 погибших в дорожно-транспортном происшествии семь граждан Казахстана и три - Узбекистана, гражданство одного пока не установлено", - говорится в сообщении пресс-службы.
"В числе пострадавших, доставленных в больницы - казахстанцы, граждане Узбекистана и Таджикистана", - сообщили в ведомстве.
В субботу около 5:00 утра по местному времени (2:00 мск) в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана на 181 км автодороги Алматы-Ташкент опрокинулся пассажирский автобус, объезжавший столкнувшиеся ранее легковой автомобиль и грузовик. В результате ДТП 11 человек погибли и 29 госпитализированы. По данному факту проводится расследование.
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