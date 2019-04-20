Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9105 RUR   0.0266 GBR   2.2102 TRY   0.2917

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.00 0.24 Brent 71.97 0.35

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 20.04.2019 18:29

Лукашенко назвал Россию опорой суверенитета Беларуси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет его страны опирается и на Россию.

"Искренне говорю, Россия - это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета. Не дай бог что-то случится, я до сих пор считаю, что мы с Россией будем в окопах вместе", - сказал А.Лукашенко в субботу в ходе республиканского субботника.

Президента цитирует агентство БелТА.

А.Лукашенко посоветовал "некоторым политикам" в России более точно интерпретировать его недавние высказывания, в частности, о вооруженной защите суверенитета Белоруссии.

"Страдают некоторые политики, особенно в России, я получил всю эту информацию: "Ах, это против России!" Фразы эти были направлены против тех, кто попытается это сделать", - добавил президент.

Как сообщалось, в ходе послания белорусскому народу и парламенту 19 апреля президент заявил, что "тот, кто посмеет уничтожить Беларусь, будь то президент или правительство, будут прокляты белорусским народом, а кто посмеет сделать это силой - получит мощнейший отпор".

Комментируя собственное высказывание, А.Лукашенко отметил, что "там внутренний фактор и внешний". "Эта тема актуальная. И когда я обратился к ней, я просто решил таким образом своими мыслями (поделиться - ИФ), которыми я мучаюсь, страдаю и болею. Может, даже усилить, сделать акцент на этом", - добавил он.

По его словам, внутренний аспект был связан с тем, что "порой высказываются предположения, якобы Лукашенко, еще кто-то хотят Беларусь включить в состав какого-то государства". "Если Лукашенко это сделает, он будет проклят народом. Это касалось внутренней стороны вопроса. Что касается внешней, история знает, сколько было случаев, когда силой то или иное государство включали в состав другого государства", - добавил президент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, СУВЕРЕНИТЕТ


Похожие новости


Лукашенко пообещал "мощнейший ответ" в случае нападения на Беларусь Лукашенко потребовал остановить рост цен в Белоруссии Беларусь не пойдет на компромисс в вопросе суверенитета - Лукашенко Лукашенко поручил ускорить модернизацию белорусских НПЗ, "чтобы не ходить с протянутой рукой" Лукашенко обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту 19 апреля Президент Белоруссии мечтает создать в республике международный финансовый центр

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]