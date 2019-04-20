Лукашенко назвал Россию опорой суверенитета Беларуси

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что суверенитет его страны опирается и на Россию.
"Искренне говорю, Россия - это, можно сказать, оплот и нашего суверенитета. Не дай бог что-то случится, я до сих пор считаю, что мы с Россией будем в окопах вместе", - сказал А.Лукашенко в субботу в ходе республиканского субботника.
Президента цитирует агентство БелТА.
А.Лукашенко посоветовал "некоторым политикам" в России более точно интерпретировать его недавние высказывания, в частности, о вооруженной защите суверенитета Белоруссии.
"Страдают некоторые политики, особенно в России, я получил всю эту информацию: "Ах, это против России!" Фразы эти были направлены против тех, кто попытается это сделать", - добавил президент.
Как сообщалось, в ходе послания белорусскому народу и парламенту 19 апреля президент заявил, что "тот, кто посмеет уничтожить Беларусь, будь то президент или правительство, будут прокляты белорусским народом, а кто посмеет сделать это силой - получит мощнейший отпор".
Комментируя собственное высказывание, А.Лукашенко отметил, что "там внутренний фактор и внешний". "Эта тема актуальная. И когда я обратился к ней, я просто решил таким образом своими мыслями (поделиться - ИФ), которыми я мучаюсь, страдаю и болею. Может, даже усилить, сделать акцент на этом", - добавил он.
По его словам, внутренний аспект был связан с тем, что "порой высказываются предположения, якобы Лукашенко, еще кто-то хотят Беларусь включить в состав какого-то государства". "Если Лукашенко это сделает, он будет проклят народом. Это касалось внутренней стороны вопроса. Что касается внешней, история знает, сколько было случаев, когда силой то или иное государство включали в состав другого государства", - добавил президент.
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