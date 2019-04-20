Пхеньян назвал недальновидной позицию Болтона по переговорам США-КНДР

Северная Корея считает недальновидным заявление советника президента США по нацбесзопасности Джона Болтона о необходимости реальных доказательств желания Пхеньяна отказаться от ядерного оружия, сообщает в субботу агентство Associated Press (AP).
С критикой в адрес Дж.Болтона выступила заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи - один из главных переговорщиков с Вашингтоном по вопросу ядерного разоружения КНДР. Она назвала замечания Дж.Болтона "лишенными привлекательности и недальновидными", сообщает агентство.
"Мы никогда не ожидали от Болтона адекватных комментариев, но он хотя бы должен понимать контекст переговоров, проходящих между сторонами по третьему саммиту, так как он главный советник Белого дома по безопасности", - приводит слова Цой Сон Хи агентство "Ренхап".
Замечание Цой Сон Хи было менее жестким, чем обычная критика Пхеньяна в адрес Вашингтона или Сеула, отмечает AP.
Некоторые наблюдатели полагают, что Северная Корея может избегать активной критики в адрес США, чтобы сохранить дипломатические контакты между странами.
Заявление, которое критикует Пхеньян, Дж.Болтон сделал несколькими днями ранее в разговоре с агентством Bloomberg. Тогда американский дипломат сказал, что для проведения третьего саммита США-КНДР необходимо, чтобы Пхеньян "продемонстрировал реальные доказательства того, что он принял стратегическое решение отказаться от ядерного оружия".
Ранее сообщалось, что представитель северокорейского МИД, возглавляющий департамент по вопросам Северной Америки, раскритиковал госсекретаря Майка Помпео и заявил, что для переговоров с Пхеньяном требуется кто-то более "осторожный и зрелый".
М.Помпео в пятницу заявил, что в процессе переговоров о денуклеаризации Корейского полуострова ничего не изменилось после того, как в Пхеньяне попросили Вашингтон сменить главного переговорщика. Госсекретарь США отметил, что основная роль в процессе переговоров с Северной Кореей принадлежит президенту Дональду Трампу, а в Госдепартаменте США вместе с ним этим вопросом занимаются дипломаты под руководством спецпредставителя США по КНДР Стивена Бигана.
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