США поддерживают социально-экономические реформы в Азербайджане - посол

Вашингтон поддерживает реформы в Азербайджане, заявил посол США в Баку Эрл Литценбергер.

«США приветствуют проведение социально-экономических реформ в Азербайджане и готовы оказать всяческую поддержку в этом вопросе», - отметил дипломат в беседе с журналистами.

По словам Э.Литценбергера, Азербайджан достиг большого прогресса в результате реформ.

Р.Бабаев