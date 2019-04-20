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Внешняя политика 20.04.2019 14:55

США поддерживают социально-экономические реформы в Азербайджане - посол

Вашингтон поддерживает реформы в Азербайджане, заявил посол США в Баку Эрл Литценбергер.

«США приветствуют проведение социально-экономических реформ в Азербайджане и готовы оказать всяческую поддержку в этом вопросе», - отметил дипломат в беседе с журналистами.

По словам Э.Литценбергера, Азербайджан достиг большого прогресса в результате реформ.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: США, РЕФОРМЫ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]