Министр обороны Азербайджана соболезнует в связи с потерями ВС Турции в контртеррористических операциях

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнование турецкому военному руководству в связи с гибелью и ранением военнослужащих Вооруженных сил Турции в ходе контртеррористических операций.

«Глубоко потрясен известием о гибели и ранении военнослужащих в ходе контртеррористических операций, успешно проведенных Вооруженными силами братской Турецкой Республики. Ваше горе - это и наше горе», - сказано в письме с соболезнованиями, адресованном министру Национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба Яшару Гюлеру.

З.Гасанов подчеркнул, что Азербайджан всегда находится рядом с ВС Турции и поддерживает борьбу братского государства с терроризмом.

«Да упокоит Всевышний души наших шехидов. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым», - отметил министр.

Р.Бабаев