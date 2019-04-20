Министр обороны Азербайджана соболезнует в связи с потерями ВС Турции в контртеррористических операциях

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнование турецкому военному руководству в связи с гибелью и ранением военнослужащих Вооруженных сил Турции в ходе контртеррористических операций.
«Глубоко потрясен известием о гибели и ранении военнослужащих в ходе контртеррористических операций, успешно проведенных Вооруженными силами братской Турецкой Республики. Ваше горе - это и наше горе», - сказано в письме с соболезнованиями, адресованном министру Национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба Яшару Гюлеру.
З.Гасанов подчеркнул, что Азербайджан всегда находится рядом с ВС Турции и поддерживает борьбу братского государства с терроризмом.
«Да упокоит Всевышний души наших шехидов. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым», - отметил министр.
Р.Бабаев
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