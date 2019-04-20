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Внешняя политика 20.04.2019 15:40

Министр обороны Азербайджана соболезнует в связи с потерями ВС Турции в контртеррористических операциях

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнование турецкому военному руководству в связи с гибелью и ранением военнослужащих Вооруженных сил Турции в ходе контртеррористических операций.

«Глубоко потрясен известием о гибели и ранении военнослужащих в ходе контртеррористических операций, успешно проведенных Вооруженными силами братской Турецкой Республики. Ваше горе - это и наше горе», - сказано в письме с соболезнованиями, адресованном министру Национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба Яшару Гюлеру.

З.Гасанов подчеркнул, что Азербайджан всегда находится рядом с ВС Турции и поддерживает борьбу братского государства с терроризмом.

«Да упокоит Всевышний души наших шехидов. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым», - отметил министр.

Р.Бабаев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТУРЦИЯ, МИНИСТР, МИНИСТР, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]