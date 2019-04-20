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Дальнее зарубежье 20.04.2019 19:17

Полиция в Париже применила водометы для разгона "желтых жилетов", задержаны 189 человек

Полиция применила водометы для разгона акции "желтых жилетов" на площади Республики в Париже, но многие участники протеста остались на площади, полицейские проводят задержания, сообщает в субботу телеканал BFM TV.

По последним данным, в рамках акции "желтых жилетов" в столице Франции задержаны 189 человек. Ранее в субботу протесты перешли в столкновения, полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули, сообщалось о задержании 137 человек.

По данным МВД, в субботних акциях "желтых жилетов" по всей Франции приняли участие 9,6 тыс. человек, в Париже на улицы вышли 6,7 тыс. человек. Неделей ранее в протестах принимали участие 7,5 тыс. человек во Франции и 1,3 тыс. человек в Париже.

"Желтые жилеты" в субботу вышли на улицы в городах Франции уже в 23-й раз, с середины ноября 2018 года они не пропустили ни одной субботы.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

Из-за протестов власти страны пошли на уступки. Э.Макрон объявил о введении ряда социально-экономических мер для поддержки населения. Однако "желтые жилеты" продолжают проводить акции протеста. Цель участников - заявить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ПРОТЕСТЫ, ВОДОМЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]