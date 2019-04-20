Полиция применила водометы для разгона акции "желтых жилетов" на площади Республики в Париже, но многие участники протеста остались на площади, полицейские проводят задержания, сообщает в субботу телеканал BFM TV.
По последним данным, в рамках акции "желтых жилетов" в столице Франции задержаны 189 человек. Ранее в субботу протесты перешли в столкновения, полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули, сообщалось о задержании 137 человек.
По данным МВД, в субботних акциях "желтых жилетов" по всей Франции приняли участие 9,6 тыс. человек, в Париже на улицы вышли 6,7 тыс. человек. Неделей ранее в протестах принимали участие 7,5 тыс. человек во Франции и 1,3 тыс. человек в Париже.
"Желтые жилеты" в субботу вышли на улицы в городах Франции уже в 23-й раз, с середины ноября 2018 года они не пропустили ни одной субботы.
Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.
Из-за протестов власти страны пошли на уступки. Э.Макрон объявил о введении ряда социально-экономических мер для поддержки населения. Однако "желтые жилеты" продолжают проводить акции протеста. Цель участников - заявить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.
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