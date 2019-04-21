В Киеве в субботу вечером спасатели получили сообщение о заминировании 18 торговых центров, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В Киеве неизвестные сообщили полиции о заминировании ряда торгово-развлекательных центров, в том числе центра "Гулливер", - сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии "Громадское".

По ее словам, на месте находятся правоохранители и спасатели, информация о заминировании проверяется.