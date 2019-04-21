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СНГ 21.04.2019 09:57

В Киеве "заминировали" 18 торгово-развлекательных центров

В Киеве в субботу вечером спасатели получили сообщение о заминировании 18 торговых центров, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В Киеве неизвестные сообщили полиции о заминировании ряда торгово-развлекательных центров, в том числе центра "Гулливер", - сообщила пресс-секретарь ГСЧС Киева Светлана Водолага в комментарии "Громадское".

По ее словам, на месте находятся правоохранители и спасатели, информация о заминировании проверяется.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, ТРЦ, МИНИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]