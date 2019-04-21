Суд в Киеве отказал в отмене регистрации Зеленского кандидатом в президенты

Шестой апелляционный административный суд в Киеве отказал в отмене регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты Украины.
Соответствующее решение суд принял на заседании в ночь с субботы на воскресенье.
Таким образом, суд отклонил иск наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько.
По его мнению, распространение бесплатных билетов на дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля командой В.Зеленского на специальном веб-сайте было "подкупом избирателей".
А.Хилько просил суд признать такие нарушения и отменить решение ЦИК №153 от 30 января 2019 года о регистрации кандидата в президенты Украины В.Зеленского.
Суд определил, что требования истца признать подкупом избирателей распространение бесплатных билетов на дебаты, согласованно организованные двумя кандидатами в президенты, являются необоснованными и такими, что не подлежат удовлетворению.
Суд также указал, что согласно закону о выборах президента Украины основаниями для отмены регистрации кандидата в президенты является его собственное обращение с заявлением о снятии с выборов, прекращение гражданства Украины, выезд его за пределы Украины на постоянное проживание, признание кандидата на пост президенты Украины недееспособным.
В случае же установления судом факта подкупа избирателей или членов избирательных комиссий кандидатом в президенты, его доверенными лицами или представителями партии, которая выдвинула кандидата, ЦИК объявляет такому кандидату в президенты предупреждение, а не отменяет регистрацию кандидата.
В итоге суд решил отказать в удовлетворении иска А.Хилько к кандидату В.Зеленскому и ЦИК об установлении факта подкупа избирателей и отмене решения о регистрации В.Зеленского кандидатом в президенты.
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