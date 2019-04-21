Православные всего мира отмечают Вербное Воскресенье

В воскресенье православные верующие отмечают Вход Господень в Иерусалим, известный в России как Вербное Воскресенье.
Патриарх Кирилл сегодня утром совершит по этому случаю литургию в храме Христа Спасителя.
Праздник связан с торжественным днем в жизни Иисуса Христа, когда Он верхом на молодой ослице въехал в Иерусалим, и весь город вышел Ему навстречу. Как сказано в Евангелии, люди снимали с себя верхние одежды и бросали их на дорогу, по которой ехал Иисус. Они устилали Его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами "Осанна!", как обычно обращались только к царю. Причиной ликования было чудо, которое совершил накануне Иисус, воскресив Лазаря и доказав тем самым свое право называться Сыном Божиим.
Считается, что в тот день Господь явил Свое Царство на земле, призвав людей стать подданными человека, единственным оружием которого была любовь. Праздник Входа Господня в Иерусалим считается также символом грядущего воцарения Бога.
В последнее воскресенье перед Пасхой в России всегда было принято освящать веточки вербы - первого растения, которое оживает после долгой зимы. Таким образом, ветви вербы на Руси как бы заменяли пальмовые ветви. Подобная замена практикуется и в некоторых других Православных церквах - например, в Греции пальмовые ветви принято заменять ветвями лавра.
Вербное, или Пальмовое, воскресенье все Православные церкви мира отмечают в один день, независимо от того, по старому или новому календарю эти Церкви живут, поскольку праздник Входа Господня в Иерусалим привязан к празднику Пасхи, а весь православный мир придерживается одной пасхалии. Исключение составляет только Финляндская автономная православная церковь, отмечающая и Пасху, и Вербное воскресенье по новому стилю.
Ликующая радость праздника Входа Господня в Иерусалим сменяется скорбными днями Страстной седмицы - последними днями земной жизни Спасителя перед Его крестными страданиями.
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