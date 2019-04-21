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Дальнее зарубежье 21.04.2019 12:14

Помпео заявил Зеленскому и Порошенко о поддержке целостности Украины

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонные переговоры с кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко и выразил готовность работать с победителем голосования, сообщил американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

"Госсекретарь Помпео позвонил обоим кандидатам, чтобы заявить о поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины", - написал он в Twitter.

Кроме того, по данным К.Волкера, М.Помпео "подчеркнул, что мы готовы работать с тем, кого выберет украинский народ, чтобы обеспечить успех процветающей, демократической, свободной и живущей в безопасности Украины".

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Тэги: США, ПОМПЕО, УКРАИНА, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]