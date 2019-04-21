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Спорт 21.04.2019 11:42

Самый крупный в мире центр художественной гимнастики в Лужниках откроется в июне

Строительство центра художественной гимнастики в Лужниках планируется завершить в июне этого года, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Строительство центра художественной гимнастики вышло на финишную прямую, я уверен, что уже летом объект примет российские и международные соревнования", - сказал М.Хуснуллин журналистам в субботу.

Он подчеркнул, что центр планируется сдать в июне этого года, для этого здесь в круглосуточном режиме работает 1260 человек.

"Это самый крупный специализированный центр гимнастики в мире, его вместимость составит около 4 тыс. зрителей. При этом объект является достаточно сложным с технической точки зрения, здесь очень большие пролеты крыши, также высокие потолки и крайне оригинальное, но сложное оформление кровли в виде летящей гимнастической ленты", - сказал М.Хуснуллин.

Он напомнил, что центр художественной гимнастики на территории Лужников будет оснащен в полном соответствии со всеми международными стандартами, а сам объект строится по проекту, выполненному с применением технологий информационного моделирования.

Инвестиции в строительство комплекса составят около 3 млрд рублей. Инвестором выступают структуры предпринимателя Алишера Усманова. Генеральный проектировщик и технический заказчик объекта - АО "Мосинжпроект".

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Тэги: МОСКВА, СПОРТОБЪЕКТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, СРОКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]