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Дальнее зарубежье 21.04.2019 11:18

Свыше 150 человек погибли при взрывах на Шри-Ланке, более 400 ранены - СМИ

По меньшей мере, 160 человек погибли в результате взрывов в церквях и отелях на Шри-Ланке, сообщают в воскресенье местные СМИ.

Еще более 400 человек получили ранения.

Объектами атаки стали три дорогих отеля в столице (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

Взрыв в церкви Святого Себастьяна в Негомбо был такой силы, что в здании выбило двери и окна, а с крыши обвалилась практически вся черепица.

По данным местных СМИ, среди жертв и пострадавших могут быть иностранные туристы.

Ответственности за произошедшее пока на себя никто не взял. Власти пока официально не объявляли взрывы терактами. Однако Associated Press сообщает, что две из шести атак, предположительно, устроили террористы-смертники.

Ранее на Шри-Ланке звучали опасения по поводу того, что бойцы Исламского государства, возвращающиеся с Ближнего Востока, могут представлять реальную угрозу безопасности страны.

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Тэги: ШРИ-ЛАНКА, ВЗРЫВЫ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]