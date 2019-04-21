Посол США надеется, что явка на выборах президента Украины будет высокой

В посольстве США в Украине надеются на активное участие граждан Украины во втором туре президентских выборов, которые проходят в воскресенье.
В сообщении посольства в фейсбуке приводятся слова посла США в Украине Мари Йованович: "Я и мои коллеги из посольства США вместе с народом Украины ждем сегодня демократические и мирные выборы, которые отображают волю граждан Украины".
"Надеюсь, что сегодня все украинцы, которые владеют избирательным правом, будут активно участвовать в демократии и проголосуют", - отметила М.Йованович.
Во второй тур президентских выборов вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.
Явка на выборах в первом туре составила 63,52%.
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