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Туризм 21.04.2019 13:00

Россия и Турция стали самыми популярными направлениями для отдыха граждан РФ на майские праздники

Россия и Турция стали самыми востребованными направлениями для поездок на майские праздники как у организованных, так и у самостоятельных российских туристов, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" представители турбизнеса.

"Спрос на туры на майские праздничные даты у россиян в этом году существенно вырос - на 20-25%. Чаще всего россияне выбирают пляжный, экскурсионный и комбинированный отдых. Основной тренд - поездки с семьей, поэтому средняя продолжительность отдыха составляет 7-10 дней, а предпочтительный тип питания - "все включено", - рассказали в компании "Библио-Глобус".

Турция возглавила топ продаж на майские праздники у туроператоров Coral Travel и "Интурист". Среди популярных турецких курортов на майские праздники - Аланья, Анталья и Даламан.

У "Интуриста" наибольшей популярностью пользуются регионы Анталья, Даламан и Мармарис. "В число лидеров 2019 года также ворвался экскурсионный Стамбул, потеснив традиционно популярные на майские праздники экскурсионные туры в Италию и Чехию", - сообщили в компании.

При этом туры в наиболее популярные у россиян отели Антальи и Мармариса у туроператора уже распроданы. "В отдельные даты заездов на майские праздники также закончились места на рейсах в Анталью авиакомпаний "Россия" и Red Wings", - добавили в пресс-службе.

У туроператора "Библио-Глобус" Турция также популярна на майские праздники, но пальма первенства - у России.

Туры по России на майские праздники востребованы и у туроператора "Интурист" - прежде всего, в Сочи и Крым.

У самостоятельных путешественников Россия - вне конкуренции. По данным сервиса по поиску авиабилетов Aviasales, продажи билетов на внутренние рейсы на майские праздники составляют 62% всех бронирований.

"В топе направлений - Москва (средний чек 6,9 тыс. рублей) и Петербург (9,2 тыс.), а также Симферополь, Краснодар, Калининград, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Казань и Екатеринбург", - рассказал PR-директор сервиса Янис Дзенис.

У всех опрошенных туроператоров в топ направлений для поездки на майские праздники также вошли Греция и ОАЭ. В Греции спросом пользуются острова Крит, Родос и регион Халкидики. Кроме того, востребованы туры в Таиланд, Тунис, на Кипр, а также экскурсионная Европа (Чехия, Италия).

Кроме того, эксперты сообщили о росте спроса на Египет, несмотря на то, что добраться до курортов Красного моря на прямых рейсах из России по-прежнему невозможно.

"Хорошую динамику показывает Египет, он на седьмом месте среди популярных "майских" направлений. Если полгода назад туры в Египет бронировали вяло, то, начиная с ноября мы отмечаем положительную динамику. Россияне готовы ехать в Египет даже несмотря на то, что туроператоры пока предлагают варианты со стыковкой в третьих странах или с длительным трансфером на курорты из аэропорта Каира", - сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Объединенной сети ТБГ и "Горячие туры".

У самостоятельных путешественников на майские праздники востребована Грузия, Италия, Турция, Германия и Испания. "На пятом месте по популярности - Германия и Испания. Туристы в равной степени покупают авиабилеты в Берлин и Барселону", - заключил Я.Дзенис.

Майские праздники в этом году продлятся рекордно долго: перерыв между выходными 1-5 мая и 9-12 мая составит всего три дня. Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила порталу "Интерфакс-Туризм", что благодаря длинным выходным продажи туров на майские праздники в 2019 году у некоторых туроператоров выросли на 50-60%.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРАЗДНИКИ, ТУРИЗМ


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