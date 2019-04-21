Премьер Шри-Ланки призвал граждан к единению на фоне трагедии

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхев в связи со взрывами, которые привели к многочисленным жертвам, заявил, что правительство сделает всё необходимое, чтобы взять ситуацию под контроль.
"Я резко осуждаю атаки, которые были осуществлены сегодня на наших людей. Я призываю всех жителей Шри-Ланки оставаться едиными и сильными в это трагическое для нас время", - приводят местные СМИ слова Р.Викрамасингхе.
По словам премьера, "правительство страны предпринимает необходимые меры для того, чтобы взять ситуацию под контроль". Кроме того, он призвал местных жителей воздержаться от распространения слухов и ложной информации о произошедшем.
Между тем, президент страны Майтрипала Сирисена опубликовал заявление, в котором призвал местных жителей оставаться спокойными и сотрудничать с властями в рамках расследования произошедшего.
В свою очередь министр финансов Шри-Ланки Мангала Самаравира заявил, что нападения были хорошо скоординированы.
"Взрывы в пасхальное воскресенье в церквях и гостиницах, которые привели к гибели многих невинных людей, кажутся хорошо скоординированной попыткой массовых убийств, создания беспорядков и анархии", - написал министр в своем Twitter.
Министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Сильва отметил в Twitter, что он провел встречу с другими министрами Шри-Ланки, а также с военными.
"Меры для обеспечения безопасности усилены", - написал он.
"Мы должны действовать сообща как народ Шри-Ланки. Я выражаю соболезнования семьям, которые потеряли своих близких", - подчеркнул Х.де Сильва.
По меньшей мере 160 человек погибли в результате взрывов на Шри-Ланке, еще не менее 400 получили ранения. Объектами атаки стали три дорогих отеля в столице (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.
Взрыв в церкви Святого Себастьяна в Негомбо был такой силы, что в здании выбило двери и окна, а с крыши обвалилась практически вся черепица.
По данным местных СМИ, среди жертв и пострадавших могут быть иностранные туристы.
Ответственности за произошедшее пока никто не взял.
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