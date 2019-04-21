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СНГ 21.04.2019 12:00

На выборах президента Украины очень мало наблюдателей - Комитет избирателей

Во время голосования во втором туре выборов президента Украины, который проходит в воскресенье, на избирательных участках значительно уменьшились количество наблюдателей по сравнению с первым туром, сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ).

"Такая ситуация имеет место в Николаевской, Черкасской, Луганской, Житомирской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской областях", - говорится в сообщении на странице КИУ в соцсети Facebook.

"По данным наблюдателей КИУ, в г.Николаеве на половине участков наблюдателей нет вообще. В Запорожье представители КИУ не заметили ни одного наблюдателя на восьми участках. На ряде УИК в Черкассах нет никаких наблюдателей. В прочих случаях на участках, как правило, присутствуют лишь 1-2 наблюдателя", - отмечается в сообщении.

При этом официальное количество зарегистрированных наблюдателей является значительным, говорится в сообщении. "От общественных организаций зарегистрировано 83 тысячи 230 наблюдателей, от кандидатов на пост президента - 6 тысячи 236. Однако на участках работают реально гораздо меньше лиц", - подчеркивают в организации.

В КИУ отмечают, что общественным организациям и кандидатам на пост президента не нужно было повторно регистрировать наблюдателей для голосования во втором туре выборов 21 апреля, поэтому официально количество наблюдателей сохранилось со времени проведения голосования в первом туре выборов 31 марта.

В Украине в воскресенье проходят выборы президента. Во второй тур вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.

Явка на выборах в первом туре составила 63,52%.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]