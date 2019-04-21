На выборах президента Украины очень мало наблюдателей - Комитет избирателей

Во время голосования во втором туре выборов президента Украины, который проходит в воскресенье, на избирательных участках значительно уменьшились количество наблюдателей по сравнению с первым туром, сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ).
"Такая ситуация имеет место в Николаевской, Черкасской, Луганской, Житомирской, Запорожской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской областях", - говорится в сообщении на странице КИУ в соцсети Facebook.
"По данным наблюдателей КИУ, в г.Николаеве на половине участков наблюдателей нет вообще. В Запорожье представители КИУ не заметили ни одного наблюдателя на восьми участках. На ряде УИК в Черкассах нет никаких наблюдателей. В прочих случаях на участках, как правило, присутствуют лишь 1-2 наблюдателя", - отмечается в сообщении.
При этом официальное количество зарегистрированных наблюдателей является значительным, говорится в сообщении. "От общественных организаций зарегистрировано 83 тысячи 230 наблюдателей, от кандидатов на пост президента - 6 тысячи 236. Однако на участках работают реально гораздо меньше лиц", - подчеркивают в организации.
В КИУ отмечают, что общественным организациям и кандидатам на пост президента не нужно было повторно регистрировать наблюдателей для голосования во втором туре выборов 21 апреля, поэтому официально количество наблюдателей сохранилось со времени проведения голосования в первом туре выборов 31 марта.
В Украине в воскресенье проходят выборы президента. Во второй тур вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.
Явка на выборах в первом туре составила 63,52%.
В Баку осудили серию терактов на Шри-Ланке, вызвавших многочисленные человеческие жертвы
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
Министр обороны Азербайджана соболезнует в связи с потерями ВС Турции в контртеррористических операциях
Белоруссия потребует от "Транснефти" компенсацию из-за поступления некачественной нефти - глава "Белнефтехима"
Белнефтехим запросил встречу с Транснефтью в связи с тем, что качество нефти из РФ "значительно ухудшилось"
Восьмой взрыв произошел на Шри-Ланке
Россия и Турция стали самыми популярными направлениями для отдыха граждан РФ на майские праздники
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР