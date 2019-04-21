Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9105 RUR   0.0266 GBR   2.2102 TRY   0.2917

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.00 0.24 Brent 71.97 0.35

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 21.04.2019 15:53

В Японии автобус сбил группу пешеходов, есть погибший и пострадавшие

Автобус врезался в толпу пешеходов в городе Кобе на западе Японии, в результате чего один человек погиб, сообщает в воскресенье интернет-портал "Джапан тудэй".

По данным "Джапан тудэй", погибшему мужчине было около 20 лет. Еще не менее семи человек получили ранения.

64-летний водитель признался, что не смог справиться с управлением транспортным средством.

"Автобус внезапно ускорился и врезался в людей", - отметил он.

Водитель автобуса задержан полицией на месте происшествия. По факту произошедшего инициировано расследование.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, АВТОБУС, ДТП, ЖЕРТВА

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]