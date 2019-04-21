В Японии автобус сбил группу пешеходов, есть погибший и пострадавшие

Автобус врезался в толпу пешеходов в городе Кобе на западе Японии, в результате чего один человек погиб, сообщает в воскресенье интернет-портал "Джапан тудэй".
По данным "Джапан тудэй", погибшему мужчине было около 20 лет. Еще не менее семи человек получили ранения.
64-летний водитель признался, что не смог справиться с управлением транспортным средством.
"Автобус внезапно ускорился и врезался в людей", - отметил он.
Водитель автобуса задержан полицией на месте происшествия. По факту произошедшего инициировано расследование.
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