Путин соболезнует в связи с трагическими последствиями серии терактов в городах Шри-Ланки - Кремль

резидент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с произошедшими в стране взрывами в ряде городов, повлекшими многочисленные жертвы.

"Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями серии террористических актов в городах вашей страны. Хотел бы подтвердить, что Россия была и остаётся надёжным партнёром Шри-Ланки в борьбе с угрозой международного терроризма", - говорится в телеграмме В.Путина, текст которой размещен на сайте Кремля.

"Рассчитываю, что исполнители и заказчики столь жестокого и циничного преступления, совершённого в разгар пасхальных торжеств, понесут заслуженное наказание", - подчеркнул президент РФ.

"В нашей стране разделяют скорбь родных и близких погибших и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых", - добавил В.Путин.

По последним данным, не менее 185 человек погибли в результате взрывов, прогремевших в трех отелях и трех церквях на Шри-Ланке. Свыше 400 человек получили ранения.