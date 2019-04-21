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СНГ 21.04.2019 14:42

Путин соболезнует в связи с трагическими последствиями серии терактов в городах Шри-Ланки - Кремль

резидент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Шри-Ланки Майтрипале Сирисене в связи с произошедшими в стране взрывами в ряде городов, повлекшими многочисленные жертвы.

"Примите самые искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями серии террористических актов в городах вашей страны. Хотел бы подтвердить, что Россия была и остаётся надёжным партнёром Шри-Ланки в борьбе с угрозой международного терроризма", - говорится в телеграмме В.Путина, текст которой размещен на сайте Кремля.

"Рассчитываю, что исполнители и заказчики столь жестокого и циничного преступления, совершённого в разгар пасхальных торжеств, понесут заслуженное наказание", - подчеркнул президент РФ.

"В нашей стране разделяют скорбь родных и близких погибших и надеются на скорейшее выздоровление всех раненых", - добавил В.Путин.

По последним данным, не менее 185 человек погибли в результате взрывов, прогремевших в трех отелях и трех церквях на Шри-Ланке. Свыше 400 человек получили ранения.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ШРИ/ЛАНКА, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]