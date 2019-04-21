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СНГ 21.04.2019 13:19

На выборах президента Украины на 11.00 проголосовали 17,18% избирателей по данным 91 округов - ЦИК

Явка избирателей на выборах президента Украины, по состоянию на 11:00 воскресенья, составила 17,18% по данным 91 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.

Как сообщается, уже поступили данные об активности избирателей из 91 округов по всей Украине. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

В Винницкой области явка составила 15,45%, в Волынской - 13,99%, Днепропетровской - 21,55%, Донецкой - 20,89%, Житомирской - 16,28%, Закарпатской - 7,99%, Запорожской - 22,93%, Ивано-Франковской - 10,85%, Киевской - 14,99%, Кировоградской - 20,5%, Луганской - 19,39%, Львовской - 11,73%, Николаевской - 23,43%.

Одесская область показала явку 16,27%, Полтавская - 22,77%, Ровенская - 13,03%, Сумская - 19,07%, Тернопольская - 12,02%, Харьковская- 19,63%, Хмельницкая - 15,54%, Черкасская область - 20,74%, Черновицкая - 10,36%, Черниговская - 20,16%, Херсонская - 20,29%, г.Киев - 16,55%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЦИК, ВЫБОРЫ, ЯВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]