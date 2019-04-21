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Происшествия 21.04.2019 13:22

Восьмой взрыв произошел на Шри-Ланке

Восьмой по счету взрыв прогремел на Шри-Ланке, передают в воскресенье западные СМИ.

Ранее в воскресенье на Шри-Ланке произошло семь взрывов. Объектами атаки стали четыре дорогих отеля в столице Коломбо и ее окрестностях и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

В результате взрывов погибли по меньшей мере 187 человек, еще более 500 человек получили ранения.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]