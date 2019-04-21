Восьмой взрыв произошел на Шри-Ланке

Восьмой по счету взрыв прогремел на Шри-Ланке, передают в воскресенье западные СМИ.

Ранее в воскресенье на Шри-Ланке произошло семь взрывов. Объектами атаки стали четыре дорогих отеля в столице Коломбо и ее окрестностях и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

В результате взрывов погибли по меньшей мере 187 человек, еще более 500 человек получили ранения.