Лидеры европейских стран соболезнуют в связи со взрывами на Шри-Ланке

Лидеры ФРГ, Великобритании и Бельгии осудили произошедшие на Шри-Ланке взрывы и выразили соболезнования семьям погибших, передают в воскресенье западные СМИ.

"Новости из Шри-Ланки шокируют. Наши мысли - с родственниками погибших", - написал глава МИД ФРГ Хайко Маас в твиттере.

По словам германского министра, "Пасха - это праздник любви, и ненависть никогда не может быть решением какой-либо проблемы".

"Немецкое посольство в Коломбо изо всех сил пытается выяснить, затронули ли взрывы граждан ФРГ. Если вы там, то держитесь подальше от мест, где произошли нападения и следуйте рекомендациям властей", - отметил в твиттере официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

Атаки на Шри-Ланке осудила также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Акты насилия, осуществленные в отношении церквей и отелей, действительно ужасны, и я выражаю глубокие соболезнования всем, кто пострадал в это трагическое время", - написала Т.Мэй на своей странице в твиттере.

В свою очередь глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что огорчен произошедшими на Шри-Ланке терактами.

"Я очень огорчен и потрясен террористическими атаками на церкви и отели, которые произошли на Шри-Ланке. Я решительно осуждаю эти акты ненависти. Мои мысли - с семьями погибших и пострадавших, и я выражаю солидарность с Шри-Ланкой", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере Д.Рейндерса.

В воскресенье на Шри-Ланке произошло уже восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо, церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

В результате взрывов погибли, по меньшей мере, 185 человек, еще более 500 человек получили ранения.