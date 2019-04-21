Лидеры европейских стран соболезнуют в связи со взрывами на Шри-Ланке

Лидеры ФРГ, Великобритании и Бельгии осудили произошедшие на Шри-Ланке взрывы и выразили соболезнования семьям погибших, передают в воскресенье западные СМИ.
"Новости из Шри-Ланки шокируют. Наши мысли - с родственниками погибших", - написал глава МИД ФРГ Хайко Маас в твиттере.
По словам германского министра, "Пасха - это праздник любви, и ненависть никогда не может быть решением какой-либо проблемы".
"Немецкое посольство в Коломбо изо всех сил пытается выяснить, затронули ли взрывы граждан ФРГ. Если вы там, то держитесь подальше от мест, где произошли нападения и следуйте рекомендациям властей", - отметил в твиттере официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.
Атаки на Шри-Ланке осудила также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
"Акты насилия, осуществленные в отношении церквей и отелей, действительно ужасны, и я выражаю глубокие соболезнования всем, кто пострадал в это трагическое время", - написала Т.Мэй на своей странице в твиттере.
В свою очередь глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что огорчен произошедшими на Шри-Ланке терактами.
"Я очень огорчен и потрясен террористическими атаками на церкви и отели, которые произошли на Шри-Ланке. Я решительно осуждаю эти акты ненависти. Мои мысли - с семьями погибших и пострадавших, и я выражаю солидарность с Шри-Ланкой", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере Д.Рейндерса.
В воскресенье на Шри-Ланке произошло уже восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо, церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.
В результате взрывов погибли, по меньшей мере, 185 человек, еще более 500 человек получили ранения.
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