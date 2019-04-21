В штабе Зеленского зафиксировали почти 600 нарушений в ходе голосования на выборах президента Украины

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского получил на "горячую линию" 590 сообщений о нарушениях на избирательных участках.

"Были задержки с открытием целого ряда участков, в частности, на двух участках вовремя не пришел глава УИК, во Львовской области долго раскладывали бюллетени... Большая часть обращений о нарушениях касается списков", - сказал координатор штаба "Зе!Команды" Александр Корниенко на брифинге в воскресенье в Киеве.

Он также проинформировал, что в Киевской области штабом были зарегистрированы попытки подкупа избирателей. "Есть единичные сообщения о попытках давления", - проинформировал представитель штаба.