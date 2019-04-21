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СНГ 21.04.2019 15:29

В штабе Зеленского зафиксировали почти 600 нарушений в ходе голосования на выборах президента Украины

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского получил на "горячую линию" 590 сообщений о нарушениях на избирательных участках.

"Были задержки с открытием целого ряда участков, в частности, на двух участках вовремя не пришел глава УИК, во Львовской области долго раскладывали бюллетени... Большая часть обращений о нарушениях касается списков", - сказал координатор штаба "Зе!Команды" Александр Корниенко на брифинге в воскресенье в Киеве.

Он также проинформировал, что в Киевской области штабом были зарегистрированы попытки подкупа избирателей. "Есть единичные сообщения о попытках давления", - проинформировал представитель штаба.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, НАРУШЕНИЯ, ЗЕЛЕНСКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]