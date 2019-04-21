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СНГ 21.04.2019 13:51

Лавров не допускает возможности военного столкновения с США в Латинской Америке

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не хотел бы допускать такого развития событий в Венесуэле, которое привело бы к прямому столкновению России и США.

"Я не хочу допускать такого сценария", - сказал С.Лавров в интервью телеканалу "Звезда", отвечая на вопрос о том, на что готова пойти Россия в случае, если Вашингтон решится на военную интервенцию в Венесуэле и готова ли к прямому столкновению с США в регионе.

"Сейчас, когда американцы продолжают говорить, что все варианты остаются на столе, я не сомневаюсь, что они просчитывают последствия военной авантюры", - отметил российский министр.

С.Лавров выразил надежду, что "возобладает линия на то, чтобы садиться за стол переговоров, которую проводят Мексика, Боливия, Уругвай и Карибское сообщество".

"Президент Венесуэлы Мадуро к этим переговорам готов", - подчеркнул он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, США, ЛАТАМЕРИКА, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]