Лавров не допускает возможности военного столкновения с США в Латинской Америке

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не хотел бы допускать такого развития событий в Венесуэле, которое привело бы к прямому столкновению России и США.
"Я не хочу допускать такого сценария", - сказал С.Лавров в интервью телеканалу "Звезда", отвечая на вопрос о том, на что готова пойти Россия в случае, если Вашингтон решится на военную интервенцию в Венесуэле и готова ли к прямому столкновению с США в регионе.
"Сейчас, когда американцы продолжают говорить, что все варианты остаются на столе, я не сомневаюсь, что они просчитывают последствия военной авантюры", - отметил российский министр.
С.Лавров выразил надежду, что "возобладает линия на то, чтобы садиться за стол переговоров, которую проводят Мексика, Боливия, Уругвай и Карибское сообщество".
"Президент Венесуэлы Мадуро к этим переговорам готов", - подчеркнул он.
В Баку осудили серию терактов на Шри-Ланке, вызвавших многочисленные человеческие жертвы
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
Министр обороны Азербайджана соболезнует в связи с потерями ВС Турции в контртеррористических операциях
Белоруссия потребует от "Транснефти" компенсацию из-за поступления некачественной нефти - глава "Белнефтехима"
Белнефтехим запросил встречу с Транснефтью в связи с тем, что качество нефти из РФ "значительно ухудшилось"
Восьмой взрыв произошел на Шри-Ланке
Россия и Турция стали самыми популярными направлениями для отдыха граждан РФ на майские праздники
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР