Лавров не допускает возможности военного столкновения с США в Латинской Америке

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не хотел бы допускать такого развития событий в Венесуэле, которое привело бы к прямому столкновению России и США.

"Я не хочу допускать такого сценария", - сказал С.Лавров в интервью телеканалу "Звезда", отвечая на вопрос о том, на что готова пойти Россия в случае, если Вашингтон решится на военную интервенцию в Венесуэле и готова ли к прямому столкновению с США в регионе.

"Сейчас, когда американцы продолжают говорить, что все варианты остаются на столе, я не сомневаюсь, что они просчитывают последствия военной авантюры", - отметил российский министр.

С.Лавров выразил надежду, что "возобладает линия на то, чтобы садиться за стол переговоров, которую проводят Мексика, Боливия, Уругвай и Карибское сообщество".

"Президент Венесуэлы Мадуро к этим переговорам готов", - подчеркнул он.