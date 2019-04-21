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Внешняя политика 21.04.2019 14:17

В Баку осудили серию терактов на Шри-Ланке, вызвавших многочисленные человеческие жертвы

Официальный Баку решительно осудил произошедшую в воскресенье на Шри-Ланке серию террористических актов, в результате которых погибли около 190 и пострадали более 500 человек.

«Мы решительно осуждаем разрушительные террористические акты в церквях и гостиницах Шри-Ланки, приведшие к многочисленным жертвам и пострадавшим среди мирного населения», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана выразило глубочайшие соболезнования семьям погибших и всему народу Шри-Ланки, пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим при терактах.

Ранее в воскресенье на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

В результате взрывов погибли, по меньшей мере, 187 человек, еще более 500 человек получили ранения.

Р.Бабаев

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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, МИД, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]