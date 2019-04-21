В Баку осудили серию терактов на Шри-Ланке, вызвавших многочисленные человеческие жертвы

Официальный Баку решительно осудил произошедшую в воскресенье на Шри-Ланке серию террористических актов, в результате которых погибли около 190 и пострадали более 500 человек.
«Мы решительно осуждаем разрушительные террористические акты в церквях и гостиницах Шри-Ланки, приведшие к многочисленным жертвам и пострадавшим среди мирного населения», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
Внешнеполитическое ведомство Азербайджана выразило глубочайшие соболезнования семьям погибших и всему народу Шри-Ланки, пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим при терактах.
Ранее в воскресенье на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.
В результате взрывов погибли, по меньшей мере, 187 человек, еще более 500 человек получили ранения.
Р.Бабаев
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