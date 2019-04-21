Свободное волеизъявление граждан характеризует Украину как европейское государство - Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко констатирует, что организация выборов главы государства свидетельствует о свободном волеизъявлении граждан.
"Я горжусь тем, как в этом году организованы выборы. У нас свободное волеизъявление граждан. Мы имеем защищенную демократическую традицию. Именно это характеризует Украину как европейское государство", - сказал П.Порошенко журналистам после голосования на избирательном участке в воскресенье в Киеве.
Он отметил, что за 5 лет Украина совершила огромный прогресс в интеграции и возвращении нации в семью европейских народов.
"Я твердо убежден, что во время этих выборов мы должны сделать все возможное, чтобы наш европейский прогресс и главное - евроатлантическая интеграция - не то, чтобы не был остановлен - мы точно это никому не позволим, и чтобы мы даже не замедлили путь наших реформ - европейских и евроатлантических", - подчеркнул президент.
Он указал важность того, чтобы во время голосования украинцы руководствовались разумом, "поскольку не смешно".
"Но сначала может быть немного смешно. Но потом чтобы не было больно", - сказал П.Порошенко.
По словам президента, украинские граждане во время голосования должны защитить все достижения страны за предыдущие пять лет.
"Не важна фамилия того, кто будет избран, чрезвычайно важны стратегия и путь, который нация и государство будут продолжать. И очень важно - не потерять страну! Сегодняшний выбор никак не менее важный, чем тот, который мы сделали в 2014 году", - отметил П.Порошенко.
Отвечая на вопрос журналистов, почему на избирательный участок не пришли дочери президента, П.Порошенко сообщил: "Дочки уже проголосовали, проголосовали уже два часа назад... Как проголосовали, они сказали, и я думаю, вы догадываетесь", - сообщил президент.
Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", с президентом голосовали и члены его семьи.
Прямую трансляцию голосования П.Порошенко из избирательного участка №800588 в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины (Киев) вели украинские телеканалы, его общение с прессой освещали большое количество представителей СМИ.
На Украине в воскресенье, 21 апреля, проходит повторное голосование (второй тур) на очередных выборах президента страны.
Во второй тур вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.
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