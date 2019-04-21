ЕС соболезнует семьям погибших и пострадавшим от терактов на Шри-Ланке

Печальным днем для Шри-Ланки и всего мира назвала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини серию терактов в воскресенье в этой стране.
"Европейский союз выражает самые искренние соболезнования семьям и друзьям погибших и желает скорейшего выздоровления многочисленным раненым", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам, распространенном в Брюсселе.
"Такие акты насилия в этот священный день являются актами насилия против всех верований и конфессий, а также против всех тех, кто ценит свободу религии и выбор вероисповедания", - подчеркнула Ф.Могерини.
Она заверила народ и власти Шри-Ланки в солидарности Евросоюза, а также в готовности ЕС предложить свою помощь.
В свою очередь председатель Европейского совета Дональд Туск заявил в твиттере: "Трагическая Пасха на Шри-Ланке. Мои мысли обращены к семьям погибших в результате нападений на церкви и отели и к тем, кто все еще борется за свою жизнь".
"С ужасом и печалью я узнал о взрывах на Шри-Ланке, унесших жизни многих людей. Я выражаю свои искренние соболезнования семьям погибших, которые собирались мирно помолиться или посетить эту прекрасную страну. Мы готовы оказать помощь", - написал в своем твиттере председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
"Мы в шоке от возмутительных атак на Шри-Ланке! Выражаем наши глубокие соболезнования народу Шри-Ланки. Наши мысли и молитвы посвящены жертвам", - заявило румынское председательство Совета ЕС.
В воскресенье на Шри-Ланке произошла серия скоординированных взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо, церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католической Пасхи.
В результате взрывов погибли, по меньшей мере, 189 человек, еще более 500 человек получили ранения.
В Баку осудили серию терактов на Шри-Ланке, вызвавших многочисленные человеческие жертвы
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза - Минобороны Азербайджана
Министр обороны Азербайджана соболезнует в связи с потерями ВС Турции в контртеррористических операциях
Экспорт нефти из РФ в направлении Белоруссии идет в штатном режиме, техпроблемы ухудшения качества будут решены в ближайшее время - Минэнерго РФ
Белоруссия потребует от "Транснефти" компенсацию из-за поступления некачественной нефти - глава "Белнефтехима"
Белнефтехим запросил встречу с Транснефтью в связи с тем, что качество нефти из РФ "значительно ухудшилось"
Число жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 215 человек
В Японии автобус сбил группу пешеходов, есть погибший и пострадавшие
Азерсу получит 4 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Ширвана
ГААД получит 3 млн манатов на строительство автодороги на севере Азербайджана
ГААД получит 6,8 млн манатов на строительство автодороги на юге Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР