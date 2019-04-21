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СНГ 21.04.2019 15:08

Полиция Харькова проверяет информацию о минировании аэропорта, гостиницы и двух торговых центров

Около 13:00 воскресенья в харьковскую полицию поступила информация о том, что в международном аэропорту "Харьков", гостинице Premier Palace Hotel Kharkiv, а также в торговых центрах "Аве Плаза" и "Ашан" заложена взрывчатка.

"По адресам выехали сотрудники следственно-оперативных групп и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан... Проводится осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиция в Харьковской области.

На Украины 21 апреля проходит второй тур выборов президента.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ХАРЬКОВ, МИНИРОВАНИЕ, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]