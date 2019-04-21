Трое полицейских погибли в результате восьмого взрыва на Шри-Ланке

Восьмой взрыв, прогремевший на Шри-Ланке, привел к гибели трех полицейских, передают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным изданий, взрыв произошел в окрестностях к северу от столицы страны Коломбо и был осуществлен террористом-смертником.

Таким образом, общее число погибших в результате восьми взрывов на Шри-Ланке превысило 190 человек. Еще около 500 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.