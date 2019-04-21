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Дальнее зарубежье 21.04.2019 17:33

Трое полицейских погибли в результате восьмого взрыва на Шри-Ланке

Восьмой взрыв, прогремевший на Шри-Ланке, привел к гибели трех полицейских, передают в воскресенье западные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным изданий, взрыв произошел в окрестностях к северу от столицы страны Коломбо и был осуществлен террористом-смертником.

Таким образом, общее число погибших в результате восьми взрывов на Шри-Ланке превысило 190 человек. Еще около 500 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]