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Регион 21.04.2019 18:00

Протестующие против строительства ГЭС в Панкисском ущелье Грузии подожгли строительную технику - СМИ

Участники акции протеста против строительства малой ГЭС "Хадори-3" на реке Алазани, проходящей в воскресенье в Панкисском ущелье Грузии возле села Биркиани, подожгли тяжелую строительную технику, сообщают грузинские СМИ.

По информации СМИ, полицией задержаны несколько протестующих.

Между тем, СМИ сообщают о поврежденных в ходе столкновений между участниками акции и полицией автомобилях МВД, включая бронетранспортеры, в направлении которых предположительно были брошены так называемые "коктейли Молотова".

В результате произошедших в воскресенье столкновений пострадавшие есть с обеих сторон. О точном числе пострадавших пока не сообщается.

На кадрах, показанных грузинскими телеканалами, видно, как протестующие закидывают полицейских камнями, а сотрудники МВД, в свою очередь, используют против участников акции слезоточивый газ и резиновые пули.

Как сообщают СМИ, министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, который проводил переговоры в Телави с представителями протестующих, в эти минуты направляется в Панкисское ущелье. СМИ отмечают, что переговоры были сорваны.

Также сообщается, что в направлении Панкисского ущелья движутся колонны дополнительных сил полиции и спецназа.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УЩЕЛЬЕ, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]