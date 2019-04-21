Трамп поздравил верующих с Пасхой

Президент США Дональд Трамп в воскресенье поздравил христиан с Пасхой.
"Счастливой Пасхи! Я никогда не был более счастлив или более довольным, поскольку в нашей стране дела обстоят хорошо. С нашей экономикой считаются во всем мире, и она может быть еще сильнее, чем когда-либо прежде. Хорошего дня!", - написал Д.Трамп в Twitter.
Ожидается, что в понедельник в Белом доме состоится традиционное катание пасхальных яиц.
"В понедельник первая леди США Мелания Трамп будет вести 141-е ежегодное катание пасхальных яиц на южной лужайке Белого дома", - отмечается в официальном заявлении.
Катание пасхальных яиц перед Белым домом - традиционная забава в США. Соревнуясь, дети катают поварешками вареные яйца через лужайку резиденции президента.
Впервые катание яиц было проведено в Белом доме в 1878 году.
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