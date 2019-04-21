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Дальнее зарубежье 21.04.2019 18:28

Трамп поздравил верующих с Пасхой

Президент США Дональд Трамп в воскресенье поздравил христиан с Пасхой.

"Счастливой Пасхи! Я никогда не был более счастлив или более довольным, поскольку в нашей стране дела обстоят хорошо. С нашей экономикой считаются во всем мире, и она может быть еще сильнее, чем когда-либо прежде. Хорошего дня!", - написал Д.Трамп в Twitter.

Ожидается, что в понедельник в Белом доме состоится традиционное катание пасхальных яиц.

"В понедельник первая леди США Мелания Трамп будет вести 141-е ежегодное катание пасхальных яиц на южной лужайке Белого дома", - отмечается в официальном заявлении.

Катание пасхальных яиц перед Белым домом - традиционная забава в США. Соревнуясь, дети катают поварешками вареные яйца через лужайку резиденции президента.

Впервые катание яиц было проведено в Белом доме в 1878 году.

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Тэги: США, ТРАМП, ПАСХА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]