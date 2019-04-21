Семь человек задержаны на Шри-Ланке по подозрению в причастности к терактам

Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали семь человек, предположительно, причастных к произошедшим ранее терактам, передают в воскресенье местные СМИ.

Имена задержанных, а также другие данные о них пока не оглашаются.

Ранее в воскресенье на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католической Пасхи.

В результате взрывов погибли более 190 человек, еще около 500 человек получили ранения. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.

Западные СМИ сообщили о том, что к терактам может быть причастна местная радикальная группировка "Таухид джамаат".