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Дальнее зарубежье 21.04.2019 18:52

Семь человек задержаны на Шри-Ланке по подозрению в причастности к терактам

Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали семь человек, предположительно, причастных к произошедшим ранее терактам, передают в воскресенье местные СМИ.

Имена задержанных, а также другие данные о них пока не оглашаются.

Ранее в воскресенье на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католической Пасхи.

В результате взрывов погибли более 190 человек, еще около 500 человек получили ранения. Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрывы.

Западные СМИ сообщили о том, что к терактам может быть причастна местная радикальная группировка "Таухид джамаат".

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Тэги: ШРИ/ЛАНКА, ВЗРЫВЫ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]