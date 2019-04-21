Трамп просил помощи у главы АНБ США незадолго до назначения Мюллера - СМИ

Президент США Дональд Трамп просил помощи у главы Агентства национальной безопасности (АНБ) США Майка Роджерса незадолго до того, как Роберт Мюллер был назначен на должность спецпрокурора, передает в воскресенье агентство Associated Press.

"Весной 2017 года, за два месяца до назначения спецпрокурора Р.Мюллера, Д.Трамп поднял телефонную трубку и позвонил главе крупнейшего разведывательного агентства. Д.Трамп рассказал М.Роджерсу, директору АНБ США, что новости, в которых говорится о связях его предвыборной кампании с Россией в 2016 году, не соответствуют действительности", - сообщает агентство, приводя данные из опубликованного в четверг доклада Р.Мюллера.

"Президент США спросил, может ли М.Роджерс что-либо сделать с этим (с распространением информации о предполагаемых связях президент с РФ - ИФ)", - подчеркивает Associated Press.

При этом агентство отмечает, что М.Роджерс и его тогдашний заместитель Ричард Леджетт были удивлены подобной просьбой Д.Трампа. Впоследствии Р.Леджетт написал записку, в которой упоминал о разговоре с президентом США, после чего он и М.Роджерс положили записку в сейф. Р.Леджетт отметил, что это "была самая необычная вещь, которую он встречал за 40 лет государственной службы".

Кроме того, в своем докладе Р.Мюллер пишет, что президент США в ходе телефонного разговора с М.Роджерсом "выразил сожаление в связи с проводимым расследованием по "российскому делу", сказав, что расследование осложнило отношения с русскими".

В Минюсте США в четверг опубликовали отредактированную версию доклада спецпрокурора Р.Мюллера. Расследование спецпрокурора США Р.Мюллера продлилось около двух лет. Он пришел к выводу, что сговора между штабом Д.Трампа и РФ не было.

Над расследованием в команде Р.Мюллера работали 18 прокуроров и юристов, 13 из них зарегистрированы как члены Демократической партии США.