15 полицейских ранены в столкновениях с противниками ГЭС в Панкисском ущелье Грузии

15 сотрудников правоохранительных органов пострадали в столкновениях с жителями Панкисского ущелья Грузии, которые протестуют против строительства малой ГЭС "Хадори-3" на реке Алазани, сообщил журналистам глава МВД Грузии Георгий Гахария.
"У МВД 15 пострадавших сотрудников", - сказал Г.Гахария, добавив также, что "горит техника".
По его словам, спецназ вынужден был применить ответные меры после того, как в направлении полиции полетели камни.
Он подчеркнул, что подобные действия со стороны участников акции неприемлемы, и реагирование будет строгим.
Между тем в ходе встречи с группой участников акции протеста министр заявил им, что готов обсуждать проблемы, но считает недопустимым агрессию в отношении сотрудников МВД.
Как сообщают грузинские СМИ, сейчас Г.Гахария встречается со старейшинами сел Панкисского ущелья и группой участников акции.
Ранее сообщалось, что в результате столкновений между полицией и протестующими пострадавшие есть с обеих сторон. СМИ сообщили о сгоревшей строительной технике и полицейских машинах, которые подожгли участники акции. Несколько протестующих были задержаны полицией.
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