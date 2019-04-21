15 полицейских ранены в столкновениях с противниками ГЭС в Панкисском ущелье Грузии

15 сотрудников правоохранительных органов пострадали в столкновениях с жителями Панкисского ущелья Грузии, которые протестуют против строительства малой ГЭС "Хадори-3" на реке Алазани, сообщил журналистам глава МВД Грузии Георгий Гахария.

"У МВД 15 пострадавших сотрудников", - сказал Г.Гахария, добавив также, что "горит техника".

По его словам, спецназ вынужден был применить ответные меры после того, как в направлении полиции полетели камни.

Он подчеркнул, что подобные действия со стороны участников акции неприемлемы, и реагирование будет строгим.

Между тем в ходе встречи с группой участников акции протеста министр заявил им, что готов обсуждать проблемы, но считает недопустимым агрессию в отношении сотрудников МВД.

Как сообщают грузинские СМИ, сейчас Г.Гахария встречается со старейшинами сел Панкисского ущелья и группой участников акции.

Ранее сообщалось, что в результате столкновений между полицией и протестующими пострадавшие есть с обеих сторон. СМИ сообщили о сгоревшей строительной технике и полицейских машинах, которые подожгли участники акции. Несколько протестующих были задержаны полицией.