Глава МВД Грузии договорился с жителями Панкисского ущелья о временной приостановке строительство малой ГЭС

Переговоры между министром внутренних дел Грузии Гиоргием Гахария и жителями Панкисского ущелья завершились в воскресенье договоренностью временно приостановить строительство на реке Алазани малой ГЭС "Хадори-3" у села Биркиани.

Кроме того, из ущелья будут выведены подразделения полицейского спецназа, сообщили журналистам жители Панкисского ущелья, участвовавшие в переговорах.

"Сегодня мы все должны успокоиться и прекратить противостояние. Переговоры о строительстве ГЭС продолжатся. Если 90% местного населения будет против этого строительства, оно не продолжится", - сказал глава МВД после переговоров с местными жителями.

В беседе с журналистами Г.Гахария заявил, что достигнута договоренность, которая "принесет блага местным жителям".

"Вместе с тем все, кто поднял руку на полицейских, будут наказаны", - добавил министр.

С утра в воскресенье произошли столкновения между местными жителями и прибывшими в ущелье подразделениями спецназа. В результате столкновений пострадали около 30 местных жителей и полицейских. Были подожжены и повреждены полицейские автомашины и строительная техника.

В настоящее время в Панкисском ущелье ситуация относительно стабильная. Местные жители пока не расходятся и ожидают вывода из ущелья спецназа.