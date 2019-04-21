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Регион 21.04.2019 20:27

Глава МВД Грузии договорился с жителями Панкисского ущелья о временной приостановке строительство малой ГЭС

Переговоры между министром внутренних дел Грузии Гиоргием Гахария и жителями Панкисского ущелья завершились в воскресенье договоренностью временно приостановить строительство на реке Алазани малой ГЭС "Хадори-3" у села Биркиани.

Кроме того, из ущелья будут выведены подразделения полицейского спецназа, сообщили журналистам жители Панкисского ущелья, участвовавшие в переговорах.

"Сегодня мы все должны успокоиться и прекратить противостояние. Переговоры о строительстве ГЭС продолжатся. Если 90% местного населения будет против этого строительства, оно не продолжится", - сказал глава МВД после переговоров с местными жителями.

В беседе с журналистами Г.Гахария заявил, что достигнута договоренность, которая "принесет блага местным жителям".

"Вместе с тем все, кто поднял руку на полицейских, будут наказаны", - добавил министр.

С утра в воскресенье произошли столкновения между местными жителями и прибывшими в ущелье подразделениями спецназа. В результате столкновений пострадали около 30 местных жителей и полицейских. Были подожжены и повреждены полицейские автомашины и строительная техника.

В настоящее время в Панкисском ущелье ситуация относительно стабильная. Местные жители пока не расходятся и ожидают вывода из ущелья спецназа.

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Тэги: ГРУЗИЯ, УЩЕЛЬЕ, ПРОТЕСТЫ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]