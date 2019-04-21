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СНГ 21.04.2019 21:14

Национальный экзит-пол: Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины - 73,2%

Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины с 73,2% голосов избирателей, действующий глава государства Петр Порошенко набирает 25,3%, свидетельствуют данные Национального экзит-пола.

Такие результаты опроса по состоянию на 18.00 обнародованы на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.

Испорченных бюллетеней 1,5%.

Больше всего В.Зеленского поддержали избиратели востока - 87,7% голосов, юга - 85,4% и центра Украины - 70,3%.

В то же время действующий глава государства получил в этих регионах поддержку в 11,2%, 13,4% и 28,0% соответственно.

На западе Украины за В.Зеленского проголосовали 57,0% избирателей, П.Порошенко - 41,3%.

Что касается данных об испорченных бюллетенях, вычеркивании обоих кандидатов, то в целом по Украине эта цифра составила 1,5%: 1,8% избирателей - на западе, 1,7% - в центре и по 1,1% на юге и востоке страны.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Опрошено 13 686 респондентов на 300 избирательных участках. Применялась методика "тайного голосования".

Национальный экзит-пол проводил консорциум, в который входят Фонд "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. А.Разумкова.

Ранее наибольшее количество голосов в истории независимой Украины получил на первых президентских выборах в 1991 году Леонид Кравчук - за него тогда проголосовали 19,6 млн или 61,6% избирателей в первом туре.

На вторых президентских выборах в 1994 году ни один из кандидатов не набрал 50% голосов в первом туре, а во втором победителем стал Леонид Кучма с 52,15% голосов избирателей. Он стал вторым президентом Украины, и на данный момент единственным, возглавлявшим государство две каденции подряд. На выборах в 1999 году во втором туре он лидировал с результатом 56,25% голосов.

На выборах в 2004 году по результатам второго тура, который впоследствии был признан не соответствующим реальному волеизъявлению избирателей, победил Виктор Янукович, набравший 49,42% голосов избирателей, но в проведенном повтором втором туре лидером стал его оппонент Виктор Ющенко, набравший 51,99% голосов.

В.Янукович победил на выборах в 2010 году: во втором туре получил 48,95% голосов избирателей.

Следующие выборы президента Украины прошли в 2014 году и были досрочными. В первом туре, набрав 54,7% голосов избирателей, победил Петр Порошенко, который стал пятым главой украинского государства; второй тур не проводился.

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Тэги: УКРАИНА, ВЫБОРЫ, ЭКЗИТ/ПОЛ


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