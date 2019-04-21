Саудовская Аравия и ОАЭ объявили о предоставлении $3 млрд Судану

Власти Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявили о совместном пакете помощи для Судана в размере $3 млрд, сообщают в воскресенье саудовские СМИ.

По данным изданий, эта инициатива предусматривает внесение $500 млн в центральный банк Судана для укрепления суданского фунта и достижения стабильности обменного курса.

Остальные $2,5 млрд будут направлены на помощь населению страны: речь идет о закупках продуктов питания, медикаментов и топлива.

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента Омара аль-Башира, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти О.аль-Башира в Судане сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.

Нестабильная политическая ситуация в стране привела к проблемам в финансовой сфере, в частности, к обесцениванию суданского фунта.