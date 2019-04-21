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Саудовская Аравия и ОАЭ объявили о предоставлении $3 млрд Судану

Власти Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) заявили о совместном пакете помощи для Судана в размере $3 млрд, сообщают в воскресенье саудовские СМИ.

По данным изданий, эта инициатива предусматривает внесение $500 млн в центральный банк Судана для укрепления суданского фунта и достижения стабильности обменного курса.

Остальные $2,5 млрд будут направлены на помощь населению страны: речь идет о закупках продуктов питания, медикаментов и топлива.

11 апреля министр обороны Судана Авад ибн Ауф объявил об аресте президента Омара аль-Башира, руководившего страной с 1989 года. После отстранения от власти О.аль-Башира в Судане сформирован военный совет, который будет руководить страной в ближайшие два года, пока идет формирование нового правительства.

Нестабильная политическая ситуация в стране привела к проблемам в финансовой сфере, в частности, к обесцениванию суданского фунта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БЛИЖВОСТОК, СТРАНЫ, СУДАН, ПОМОЩЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]