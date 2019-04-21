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СНГ 21.04.2019 22:52

Зеленский обещает украинцам: никогда не подведу

Побеждающий по результатам экзит-полов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал гражданам Украины, что не подведет их.

"Спасибо всем украинцам, которые меня поддержали. Спасибо всем украинцам, которые сделали другой выбор. Спасибо всем украинцам, где бы вы сейчас не находились. Я обещаю, что никогда не подведу вас всех",- сказал В.Зеленский сразу после объявления результатов экзит-полов в своем штабе в воскресенье.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ОБЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]