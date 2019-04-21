Зеленский обещает украинцам: никогда не подведу

Побеждающий по результатам экзит-полов кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал гражданам Украины, что не подведет их.
"Спасибо всем украинцам, которые меня поддержали. Спасибо всем украинцам, которые сделали другой выбор. Спасибо всем украинцам, где бы вы сейчас не находились. Я обещаю, что никогда не подведу вас всех",- сказал В.Зеленский сразу после объявления результатов экзит-полов в своем штабе в воскресенье.
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