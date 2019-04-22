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СНГ 22.04.2019 04:24

Зеленский побеждает с 73,01%, у Порошенко - 24,65% после обработки ЦИК половины протоколов

За кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,01% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,65% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 50,18% электронных протоколов.

В.Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области.

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины по данным национального экзит-пола Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,5%. Согласно экзит-полу, проведенному по заказу ТСН (телеканал "1+1"), за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко - 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале "112.Украина", В.Зеленский во втором туре выборов президента Украины набирает 73,7% голосов, П.Порошенко - 26,3%.

По данным ЦИК, явка избирателей на голосовании 21 апреля по Украине составила 62,07%.

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Тэги: ВЫБОРЫ, ЦИК, ПОДСЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]