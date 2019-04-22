Госдепартамент США объявит о прекращении действия освобождений от санкций на покупку иранской нефти

Госдепартамент США намерен объявить, что все страны должны прекратить импорт иранской нефти, иначе подвергнутся санкциям, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников Госдепа.
По данным собеседников издания, в понедельник утром госсекретарь Майк Помпео объявит СМИ, что со 2 мая Госдепартамент больше не будет предоставлять исключения странам, которые в настоящее время импортируют иранскую нефть.
Иран занимает четвертое место среди стран-членов ОПЕК по объемам добычи нефти.
Президент США Дональд Трамп объявил в мае прошлого года о решении выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной проблемы и возобновлению действия односторонних санкций в отношении Ирана.
В ноябре прошлого года Госдепартамент выдал 180-дневные временные разрешения на импорт иранской нефти восьми странам, чтобы дать им больше времени для поиска альтернативных источников нефти. Среди них Китай, Индия, Италия, Греция, Япония, Южная Корея и тайваньские власти. Теперь их время действия истекает.
"Политика нулевого иранского импорта возникла у госсекретаря Помпео. Он проводил эту политику в тесной координации с президентом. Поскольку условия не предоставлять временные разрешения уже выполнены, мы можем объявить нулевой импорт", - заявил высокопоставленный чиновник Госдепартамента.
По его словам, цель политики США состоит в том, чтобы повысить издержки "злонамеренного поведения Ирана и более решительно противостоять широкому спектру угроз миру и безопасности, которые представляет их режим".
Три из восьми стран, которые получили освобождение от санкций США в ноябре прошлого года, уже сократили импорт иранской нефти до нуля: Греция, Италия и Тайвань. Другими странами, которые теперь должны будут прекратить импорт иранской нефти или подвергнутся санкциям США, являются Китай, Индия, Турция, Япония и Южная Корея.
Китай и Индия в настоящее время являются крупнейшими импортерами иранской нефти. Если они не согласятся с требованиями Д.Трампа, это может вызвать напряженность как в двусторонних отношениях, так и в других вопросах, таких как торговля.
Южная Корея и Япония относительно менее зависимы от иранской нефти.
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