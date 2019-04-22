Полиция Шри-Ланки задержала 24 человека, возможно причастных к терактам

Двадцать четыре человека были арестованы на Шри-Ланке в связи со взрывами, прогремевшими в стране в день католической Пасхи сообщил, CNN представитель полиции Руван Гунасекара.
Он отметил, что в понедельник двое мужчин были арестованы в отеле города Дамбулла. По его словам, арест был связан с произошедшими в воскресенье взрывами.
Всего полиция задержала 24 подозреваемых в причастности к терактам.
Ранее сообщалось о 13 арестованных. Сотрудникам полиции также удалось взять под стражу водителя, который, предположительно, перевозил нападавших в своем фургоне.
Министр обороны Руван Виджевардена ранее описал взрывы как террористический акт религиозных экстремистов. Он сказал, что большинство взрывов было совершено террористами-смертниками.
По последним данным число погибших в результате взрывов достигло 290 человек, 500 получили ранения.
На Шри-Ланке в воскресенье произошло девять взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.
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