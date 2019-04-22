Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9105 RUR   0.0266 GBR   2.209 TRY   0.2915

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.00 0.24 Brent 71.97 0.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 22.04.2019 08:51

Число жертв терактов на Шри-Ланке выросло до 290 человек

Число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек, сообщает CNN со ссылкой на представителя местной полиции.

Как заявил телеканалу представитель полиции Руван Гунасекара, по последним данным число погибших в результате взрывов, прогремевших в стране в день католической Пасхи, достигло 290 человек, 500 получили ранения.

На Шри-Ланке в воскресенье произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо и ее окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа.

Западные СМИ сообщили о том, что к терактам может быть причастна местная радикальная группировка "Таухид джамаат".

По данным полиции, арестованы 13 лиц, связанных с нападением. Сотрудникам полиции также удалось взять под стражу водителя, который, предположительно, перевозил нападавших в своем фургоне.

Кроме того, полиции удалось обнаружить вечером 21 апреля в непосредственной близости от Международного аэропорта Бандаранаике самодельное взрывное устройство. Оно было успешно обезврежено военнослужащими военно-воздушных сил Шри-Ланки. Бомба была обнаружена за несколько часов до возвращения в страну президента Майтрипалы Сирисены.

Школы и университеты страны остаются закрытыми, запланированные государственные экзамены отложены.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ШРИ/ЛАНКА, ВЗРЫВЫ, ЖЕРТВЫ


Похожие новости


Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]