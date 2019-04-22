Генсек НАТО надеется на продолжение сотрудничества с Украиной при новом президенте Зеленском

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и выразил надежду на продолжение сотрудничества.

"Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Украина является ценным партнером НАТО, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества", - написал он на своей странице в микроблоге Твиттер в воскресенье.

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины по данным экзит-полов Владимир Зеленский набирает свыше 70% голосов.

После обнародования их результатов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.