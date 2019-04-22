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СНГ 22.04.2019 09:15

Генсек НАТО надеется на продолжение сотрудничества с Украиной при новом президенте Зеленском

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и выразил надежду на продолжение сотрудничества.

"Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Украина является ценным партнером НАТО, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества", - написал он на своей странице в микроблоге Твиттер в воскресенье.

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины по данным экзит-полов Владимир Зеленский набирает свыше 70% голосов.

После обнародования их результатов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ВЫБОРЫ, ЗЕЛЕНСКИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]