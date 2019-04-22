Дуда пригласил Зеленского в Польшу

Президент Польши Анджей Дуда поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и пригласил его посетить Польшу.

"Президент Анджей Дуда во время телефонного разговора поздравил украинского избранного президента Владимира Зеленского и пригласил его в Польшу", - сказано в сообщении канцелярии президента Польши на странице в микроблоге Твиттер в воскресенье.