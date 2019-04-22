Белоруссия рассчитывает решить вопрос тарифа на транзит российской нефти на заседании союзного Совмина в мае-июне - замминистра

Вопрос повышения тарифа на транзит российской нефти по территории Белоруссии может быть решен в рамках очередного заседания Совета министров Союзного Государства, которое должно состояться в мае-июне, заявил замминистра антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Андрей Картун.

"В мае-июне должно состояться очередное заседание Союзного Совмина. В том числе этот вопрос будет рассматриваться. К этому времени стороны должны подойти к компромиссному варианту", - сказал А.Картун агентству "Интерфакс-Запад" в субботу.

По его словам, в настоящее время "вопрос в поиске компромиссного варианта, который в середине года должен быть принят, пока работа идет на уровне экспертов, в том числе на уровне регуляторов".

"С российской стороны категоричности нет, рассматриваются разные варианты", - добавил А.Картун.

Он пояснил, что накануне заседания Союзного Совмина стороны должны подготовить варианты решения на уровне двусторонней рабочей группы.

"К маю стороны договаривались о внесении предложений и возможном выходе на компромиссный вариант. Скорее всего, в мае будут переговоры на высоком уровне, в рамках двусторонней рабочей группы", - сказал замминистра.

Он уточнил, что с белорусской стороны в группу входят концерн "Белнефтехим", Минэнерго и министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии также принимают участие в ее работе.

"Следующий этап после подготовки вариантов на уровне министерств (МАРТ и ФАС - ИФ) - это вице-премьеры и группа высокого уровня Союзного Совмина. Если стороны не договорятся, принятие решение будет вынесено на уровень премьер-министров двух стран", - сказал А.Картун.

В начале апреля Белоруссия уведомила российскую "Транснефть" о планах повысить тариф на прокачку нефти через свою территорию на 23% в связи с необходимостью обеспечения экологической безопасности при транзите и тем, что белорусский тариф является самым низким среди стран-транзитеров.

В "Транснефти" не согласились с предложениями белорусской стороны, отметили, что вопрос переносится на уровень уполномоченных органов, и предложили помощь в ремонте проходящего по Белоруссии нефтетрубопровода "Гомельтранснефть Дружба".

Вместе с тем президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с правительством 11 апреля заявил о возможности закрытия на ремонт в случае необходимости нефтепроводов, которые обеспечивают транзит российской нефти. По его словам, такое решение обосновано с учетом закрытия российского рынка для ряда белорусских товаров, которое президент назвал "санкциями".

Президент "Транснефти" Николай Токарев заявлял, что нефтепроводы на территории Белоруссии находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в остановке на ремонт. ФАС России 17 апреля заявила, что доводы Белоруссии о необходимости повышения тарифа на транзит нефти на 23% являются необоснованными. В связи с этим в ФАС отметили, что плановый пересмотр тарифа должен пройти с 1 февраля 2020 года.

Ранее также сообщалось, что в феврале 2018 года на участке нефтепровода "Дружба" в Ивановском районе Брестской области Белоруссии произошла утечка нефти на площади 30 на 120 м. Поврежденный участок был отключен. Перекачка осуществлялась по другим ниткам трубопровода.

19 апреля поздно вечером концерн "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу из России нефти. "В течение последних нескольких дней произошло резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба". По нефтепроводу из Российской Федерации поступает нефть с содержанием хлорорганических соединений, превышающим в десятки раз предельные значения по стандарту", - заявила пресс-секретарь концерна Марина Костюченко.

Пресс-секретарь отметила, что отбор образцов нефти, выполнение испытаний и оформление паспорта качества лабораторией ОАО "Гомельтранснефть Дружба" производились в присутствии представителя ПАО "Транснефть" в Белоруссии. Белорусская сторона запросила официальную встречу с представителями ПАО "Транснефть" для урегулирования ситуации.

Советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин заявил, что "по нашим прогнозам, ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели".